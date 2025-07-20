Kamçatka'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kamçatka'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Rusya'nın Kamçatka bölgesi açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7.3 olarak açıkladı. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

RUSYA'nın Kamçatka bölgesi açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya'nın Kamçatka bölgesi kıyılarına yakın bir noktada 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. GFZ, sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.3 olarak açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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