Kambur balina tekneye böyle çarptı! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında bir kambur balina 19 metre uzunluğundaki tekneye çarptı. Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, balinanın tekneye çarpması sonucu teknede hasar meydana geldiğini ve olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.

DAHA KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİRDİ

Olayın çok daha kötü sonuçlanabileceğini ifade eden Chad Hunter, Çocuklar balıkları izlemek için teknenin kenarına eğilmeyi severler. Olayda yaralanan olmaması büyük şans" dedi.

YEMEK BULMAK İÇİN GELİYORLAR

Yetkililer, bölgede hobi amaçlı balıkçılık yapanların çok olması nedeniyle balinaların yemek bulmak için teknelerin yakınına geldiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya