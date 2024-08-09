Kamala Harris, Donald Trump ile canlı yayın tartışmasını dört gözle bekliyor

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 Başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Kamala Harris, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la 10 Eylül'de yapılacak olan canlı yayın tartışmasını ' dört gözle beklediğini' açıkladı.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Demokrat aday Kamala Harris'le yapılması beklenen canlı yayın tartışması ile ilgili konuştu. Trump, Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti. ABC News kanalı ise, Trump ve Harris'in 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiklerini duyurdu. Tarihin belli olmasının ardından açıklama yapan Harris, "Donald Trump'ın nihayet 10 Eylül'de benimle münazara yapmayı taahhüt ettiğini duydum. Dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.