Kallas, Türkiye'nin kilit ortak olduğunu, üyelik koşullarının değişmediğini söyledi

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin AB için önemli bir ortak ve aday ülke olmaya devam ettiğini ancak katılım sürecini durma noktasına getiren koşulların değişmediğini söyledi. Türkiye ile güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Kallas, "Türkiye ile ilişkilerin daha ileri taşınması tüm üye ülkelerin mutabakatını gerektiriyor. Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesine karşı çıkan bazı üye ülkeler olduğunu çok iyi biliyorsunuz" dedi.

Kallas, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Genişleme Paketi'nin açıklanmasının ardından dün Brüksel'de, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin genişleme politikasının Avrupa'nın güvenliği açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirten Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş, artan jeopolitik rekabet ve ekonomik belirsizlikler karşısında daha büyük bir AB'nin Avrupa'nın güvenliğini ve uluslararası etkisini güçlendireceğini söyledi.

Kallas, Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye aday ülke ve kilit bir ortak olmaya devam ediyor ancak katılım sürecini durma noktasına getiren koşullar varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ SORUSUNA YANIT

Soru-cevap bölümünde Kallas'a, Türkiye'nin AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'na uyum oranının yüzde 4 düzeyinde kalması ve 2026 Türkiye Raporu'nda Yunan adaları üzerindeki askeri uçuşlar ile Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına yönelik değerlendirmeler hatırlatıldı.

Bu bulguların AB'nin Ankara ile güvenlik ve savunma alanlarında daha yakın işbirliği kurma kararını nasıl etkilediği ve işbirliğinin ilerlemesini engelleyebilecek belirli kırmızı çizgiler bulunup bulunmadığı soruldu.

Kallas, soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye aday ülke ve kilit bir ortak olmaya devam ediyor. Bu ilişkiyi daha ileri taşımak tüm üye ülkelerin mutabakatını gerektiriyor ve Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesine karşı çıkan bazı üye ülkeler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu."

DÖRT ÜLKE AB ÜYELİĞİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Kallas, Avrupa Komisyonu'nun bu yılki genişleme değerlendirmesinde ilk kez Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna'nın katılım müzakerelerine ilişkin yol haritaları ortaya koyduğunu belirterek, bu dört ülkenin üyelik sürecinde öncü konumda bulunduğunu söyledi.

Karadağ'ın üyeliğe en yakın ülke olduğunu ve gelecek yaz itibarıyla katılım anlaşmasını imzalayabilecek bir konumda bulunduğunu ifade eden Kallas, Arnavutluk'un ise bir yılı biraz aşkın sürede bütün müzakere kümelerini açtığını hatırlattı.

Moldova'nın yoğun dış baskılara rağmen reformlarını sürdürdüğünü belirten Kallas, Ukrayna'nın da savaş koşullarında kapsamlı reformlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kallas, "Daha önce hiçbir aday ülke savaş halindeyken bu ölçekte reformlar gerçekleştirmedi. Bu, takdiri hak ediyor" diyerek Ukrayna ile bütün müzakere kümelerinin yıl sonundan önce açılması gerektiğini söyledi.

Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın üyelik süreçlerinde ise farklı düzeylerde ilerleme kaydedildiğini belirten Kallas, Gürcistan'ın demokratik gerileme ve temel haklara ilişkin sorunlar nedeniyle katılım sürecinin fiilen durduğunu ifade etti.

AB'NİN DIŞ POLİTİKASINA UYUM VURGUSU

Bu yılki genişleme raporunda ilk kez güvenlik ve savunmaya ayrılmış özel bir bölüm bulunduğunu belirten Kallas, aday ülkelerin büyük bölümünün AB'nin dış ve güvenlik politikasına uyumunu artırdığını veya yüksek düzeyde tuttuğunu söyledi.

AB'nin dış politikasına uyumun yalnızca teknik bir kriter olmadığını vurgulayan Kallas, "Bu, yalnızca bir kutucuğu işaretleme meselesi değil. Karşı karşıya olduğumuz tehditler konusunda dünyaya bizimle aynı şekilde bakıp bakmadığınızla ilgili bir mesele. Bu nedenle uyumu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA