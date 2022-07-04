Kalıtımsal hastalıkla doğan bebek hastaneyi alarma geçirdi, yüzünü gören doktorlar dehşete kapıldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Özbekistan'ın Dustlik kentinde kalıtımsal hastalıkla dünyaya gelen bir bebek, hastanede alarma neden oldu. Yüzünün pullu olması ve göz kapaklarının kırmızı olması nedeniyle doktorları dehşete düşüren bebek, sadece 2 saat hayatta kalabildi.
Özbekistan'da gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Kalıtımsal hastalıkla dünyaya gelen bebek, hastalığı nedeniyle hastaneyi alarma geçirdi. Özbekistan Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu.
"KONJENİTAL İKTİYOZİS HASTASI"
Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bebeğin ciddi derecede "konjenital iktiyozis" hastası olduğu ve bu durumun hayatını tehdit ettiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasından kısa bir süre sonra ise bebek hayatını kaybetti.
YÜZÜ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Hastanede fotoğrafları çekilen bebeğin suratının ise başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere herkesi dehşete düşürdüğü ifade edildi. Hemşireler bebekle ilgilense de ağır hasta olan bebek, sadece 2 saat hayatta kalabildi.
İşte bebeğin fotoğrafları: