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İran'dan ABD'ye Lübnan tepkisi

İran'dan ABD'ye Lübnan tepkisi
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırısının ABD'nin taahhütlerini yerine getirme irade veya kabiliyetinden yoksun olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor" dedi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından, İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kalibaf, Dahiye saldırısının ABD'nin taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma yeteneğinden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi. Kötü polis ve iyi polis oyununun artık geçerliliğini yitirdiğini belirten Kalibaf, "Rejime yeşil ışık yakarak taviz elde edemezsiniz. Taahhütlerinizi yerine getirme iradesi ve yeteneğinden yoksunsanız, aynı yolda devam etmekten bahsetmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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