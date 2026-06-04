İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran'a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " İran'a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi" dedi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın İran Devrimi Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümüne ilişkin mesajını yayımladı. Kalibaf mesajında, Humeyni'nin İran halkına baskı ve zorbalığa karşı geri adım atmamayı öğrettiğini belirterek, kendilerinin de aynı yolu takip ettiğini bildirdi. Kalibaf, "ABD ve Siyonist rejimle olan çatışmada, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiği ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verileceği gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı