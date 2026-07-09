İran: Hürmüz Boğazı tehditlerle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın ABD tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacağını belirtti. ABD'ye sert uyarılarda bulundu.
İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi. Açıkça söylemek gerekirse saldırırsanız, karşılık görürsünüz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin çırpındıkça daha çok batacağını belirten Kalibaf, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" değerlendirmesinde bulundu.