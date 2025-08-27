Kajiki Tayfunu Vietnam'da Can Aldı

Kajiki Tayfunu Vietnam'da Can Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı ve bir kişi kayboldu. Başbakan, acil yardım ve onarım talimatı verdi.

VİETNAM'da etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı, ülkede etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını ve bir kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yetkililerden bölge sakinleri için acilen elektrik, telekomünikasyon, ulaşım, okul ve sağlık hizmetlerini yeniden sağlamalarını talep ettiğini bildirdi. Pham, yardım malzemelerinin ulaştırılması ve hasarlı evlerin onarılması talimatı da verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.