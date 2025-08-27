Kajiki Tayfunu Vietnam'da Can Aldı

VİETNAM'da etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı, ülkede etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını ve bir kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yetkililerden bölge sakinleri için acilen elektrik, telekomünikasyon, ulaşım, okul ve sağlık hizmetlerini yeniden sağlamalarını talep ettiğini bildirdi. Pham, yardım malzemelerinin ulaştırılması ve hasarlı evlerin onarılması talimatı da verdi.