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Kahvaltı için çayı erken hazırlamayan eşini kafasını keserek öldürdü

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Öfkeli bir koca, sabah kahvaltısı için çayın gecikmesine öfkelendi ve karısını bıçaklayarak öldürdü. Dharamveer adlı şüpheli, eşinin çayın 10 dakika içinde hazır olacağını söylemesi üzerine öfkelendi. Çocukların çığlıkları üzerine köylüler olay yerine geldi, ancak Sundari'nin cesedi kanlar içinde bulundu. Dharamveer gözaltına alındı.

Kızgın koca, sabah kahvaltısı için çayı geç hazırlayan karısını kafasını keserek öldürdü

Adı yalnızca Dharamveer olan şüphelinin, Hindistan'ın başkent Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh eyaletinin Faljagadh köyündeki evlerinde 50 yaşındaki karısı Sundari'yi kılıçla öldürdüğü iddia edildi.

Hint basınında çıkan haberlere göre, 52 yaşındaki adamın karısını sabah kahvaltısı için çayı erken hazırlamadığı için önce bıçakla öldürüp daha sonra kafasını kesti.

Polis, Dharamveer'in sabah uyandığında eşine çayın hazır olup olmadığını sordu. Karısı çayın 10 dakika içinde hazır olacağını söyledi.

Çiftin dört çocuğu başka bir odada uyurken Dharamveer,karısına çayı getirmesi söyledi. Eşi, çayın daha hazır olmadığını söyleyince mutfağa koşup önce karısını tekmeledi. Daha sonra defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra evde bulunan kılıçla karısının kafasını kesti.

Dharamveer, karısının çığlıkları ile uyanıp annelerini kurtarmaya çalışan çocuklarını da saldırdı. Çocuklar odalarına kaçarak kurtuldu.

Çığlıklar üzerine eve gelen köylüler de evlerine koştular ve Sundari'yi kanlar içinde ölü yatarken buldular.

Polisler çağrıldı ve Sundari'nin cesedi otopsi için götürüldü. Dharamveer tutuklandı.

Çiftin çocuklarından biri, babasının çok sık annelerine bağırdığını ama hiç saldırmadığını söyledi.

Kahvaltı için çayı erken hazırlamayan eşini kafasını keserek öldürdü

Kahvaltı için çayı erken hazırlamayan eşini kafasını keserek öldürdü

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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