Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor ve takviye ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Arazinin kayalık olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi. 200 personel, 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesiyle alevleri kontrol altına almaya çalışırken, havadan da 8 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı çalışmalara destek veriyor.