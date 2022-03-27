Kadirov'un paylaştığı video gündem oldu! Çeçen askerler Mariupol'deki binalara ateş edip tekbir getirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'de çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, bir grup Çeçen savaşçı, Mariupol kentindeki binalara ağır silahlarla ateş ediyor ve bir yandan tekbir getiriyor.

KAMERAYA ZAFER İŞARETİ YAPIP TEKBİR GETİRDİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından paylaşılan videoda, Çeçen askerleri yıkılan apartmanları göstererek kutlama yapıyor. Kamufle edilmiş askeri giysiler giyen askerler, kameraya zafer işaretleri yaparken tekbir getirdikleri de duyuluyor.

KADİROV "NAZİLERİN TOPRAKLARINI" TEMİZLEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Kadirov, Telegram kanalında, Putin ve Rus basının Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için kullandığı ifadeleri tekrarlayarak, savaşçılarının "Nazilerin topraklarını" temizlediklerini iddia etti.

2 BİN 400 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Mariupol, Putin'in 24 Şubat'ta ordularına Ukrayna'ya girmesi emrini vermesinden bu yana en yoğun çatışmalara tanık olan kentlerin başında geliyor. Sözcü'de yer alan habere göre Rus kuvvetlerinin şehrin büyük bölümünü yerle bir ettiği ifade edilirken, resmi rakamlara göre kentte 2 bin 400 sivil hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olmasından endişe ediliyor. Bu ayın başlarında Ukraynalı bir yetkili, kentte en az 20 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

MARİUPOL'DE DURUM KRİTİK

Birleşmiş Milletler de yaptığı açıklamada, şehirdeki toplu mezarlar hakkında bilgi almak için yetkililer ile temas halinde olduklarını açıkladı. Ulusal televizyonda konuşan Belediye Başkanı Vadym Boichenko, merkezinde sokak çatışmalarının yaşandığı Mariupol'deki durumun kritik olmaya devam ettiğini söyledi. Kadirov Perşembe günü kuvvetlerinin Mariupol belediye binasını ele geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddia halen doğrulanamadı.

"PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANIYOR"

Çeçen ordusu, tarihine bakıldığında, Hollywood'dan ilham olan bu tarz videolara uzak gibi görünüyor. Ancak, uzmanlar, Putin'in propaganda çabalarının bir parçası olarak Kadirov'u kullandığı görüşünü yineliyor. Kadirov'un savaşçıları arasında bulunan bir ekibin Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderildiği, ancak Ukrayna güçleri tarafından imha edildiği bilgisi de bu hafta içerisinde basında yer almıştı.

Öte yandan, savaştan önce 400 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol'dan gelen görüntüler, yıkılan binaları, yanmış araçları ve erzak almak için dışarı çıkan mermi şokuna maruz kalan hayatta kalanları gösteriyor. Bölge sakinlerinin çaresizlik içerisinde toplu mezarlar kazdıkları ve hayatlarını kaybedenleri buralara gömdükleri belirtiliyor.