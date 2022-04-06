Çeçen kuvvetler TikTok videosu çekerken canlı yayında saldırıya uğradı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 42. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan sosyal medyada Kadirov'un askerlerinin canlı yayında saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı.

CEPHEDE TİKTOK ÇEKMENİN BEDELİNİ CANLARIYLA ÖDEYECEKLERDİ

Twitter'da paylaşılan videoda iki Çeçen askerin TikTok içeriği çektiği belirtildi. Görüntülerde Çeçen askerlerin kendi dillerinde bir şeyler anlatırken Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğradığı anlar kayıtlara geçti. Görüntülerin devamında saldırıya uğrayan askerlerin yere uzanarak mevzilendiği anlar yer aldı.

17 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklanan son verilere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.