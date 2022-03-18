Kadirov'dan Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür: Haberleri okuduğumda ağzımın suyu aktı

Çeçen lider Ramzan Kadirov, Ukrayna'ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

TELEGRAM ÜZERİNDEN SERT İFADELER KULLANDI

Bir açıklama yapan Kadirov, bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle beklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin açıklanmasından ve Ukrayna'ya ABD'li silah üreticilerinden üst düzey silahlar ve sistemler gönderileceğini söylemesinden sonra konuşan Kadirov, Telegram üzerinden sert ifadeler kullandı.

"AMERİKALILARIN BİZE YARDIM EDECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİK"

Kadirov, "Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

"BUNLARIN HEPSİ GERÇEKTEN BİZİM Mİ OLACAK?"

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak?" diye düşündüğünü aktardı.