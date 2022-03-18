Kadirov'dan Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür: Haberleri okuduğumda ağzımın suyu aktı - Haberler

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Kadirov'dan Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür: Haberleri okuduğumda ağzımın suyu aktı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çeçen lider Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım paketi gönderme kararı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle beklediğini belirten Kadirov, "Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik. Haberleri okuduğumda ağzımın suyu aktı" dedi.

Çeçen lider Ramzan Kadirov, Ukrayna'ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Bir açıklama yapan Kadirov, bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle beklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin açıklanmasından ve Ukrayna'ya ABD'li silah üreticilerinden üst düzey silahlar ve sistemler gönderileceğini söylemesinden sonra konuşan Kadirov, Telegram üzerinden sert ifadeler kullandı.

Kadirov, "Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak?" diye düşündüğünü aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

OKUR:

sevimsiz kiralık katil

Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:

Sayın Putin ve onu destekleyen herkes dostumuzdur kdirow mağda adamlarına dersini verdi

Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
Demir Acer :

bu terorustun suyu isindi yakinda les haberi gelir

Cevap Yaz 5 21 Yayından Kaldır
500
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