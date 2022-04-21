Kadirov resmen saat verdi! 1000 sivilin mahsur kaldığı şehir Rus kontrolüne geçiyor

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 57. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı direnişini sürdürürken Rus ordusu ağır saldırılarını sürdürüyor. Öte yandan savaşın yaşandığı en önemli bölgelerden biri olan Maripuol'ün gün içerisinde Rus kontrolüne geçmesi bekleniyor. Konu hakkında konuşan Çeçen Lider Kadirov ise resmen saat vererek bölgenin öğle saatlerine doğru Rus ordusunun hakimiyeti alına gireceğini söyledi.

KADİROV MARİUPOL İÇİN SAAT VERDİ

Rus askerlerinin kısmi geri çekiliş sonrası artırdığı saldırılardan en fazla etkilenen bölge Mariupol oldu. Geçtiğimiz günlerde Putin tarafından korgeneral rütbesine yükseltilen Kadirov ise konu hakkında yaptığı açıklamada resmen Mariupol'ün düşeceği saati işaret ederek "Öğleden önce ya da öğleden sonra Azovstal'ın kontrolü tamamen Rus güçlerinin kontrolüne girecektir" ifadelerine yer verdi.

Mariupol

UKRAYNA GÜÇLERİ AZOVSTAL'DA BULUNAN BİR FABRİKADA SIKIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Ukrayna askerlerinin Mariupol'ün Azovstal bölgesinde bulunan bir fabrikada sıkıştığını duyurulmuştu. Rus kuvvetler, Ukrayna askerlerine teslim olun çağrısı yapıp 1 saat içinde teslim olacak askerlerin canının bağışlanacağını belirtmişti. Bu şartlara rağmen Ukrayna askerleri teslim olmayı reddetmişti.

Azovstal

RUS ORDUSU NEDEN MARİUPOL'Ü HEDEF ALIYOR?

24 Şubat tarihinden beri yaşanan işgal girişiminde Rus ordusunun gücünü en fazla hisseden kentlerden biri Mariupol oldu. Ukrayna'nın Karadeniz ile olan bağlantısına darbe vurmak isteyen Rusya, bu şehri talan ederken bölgede yapılması planlanan sivillerin tahliyelere bile izin vermiyor.