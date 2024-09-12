Kadınların katılması yasak! Afganistan'daki bir düğünde çekilen görüntülere bakın

Katı kuralları ile bilinen Afganistan'da kadınların katılımının yasak olduğu bir düğünde çekildiği belirtilen görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girerek viral oldu.

"GÖZLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Gözüm kanadı", "Bunların toplu psikolojik tedaviye ihtiyacı var", "Gözlerimden özür dilerim", "Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle", "Midem bulandı" şeklinde yorumlar yapıldı.