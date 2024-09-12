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Kadınların katılması yasak! Afganistan'daki bir düğünde çekilen görüntülere bakın

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Afganistan'da kadınların katılımının yasaklandığı bir düğünde çekilen görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Gözüm kanadı", "Bunların toplu psikolojik tedaviye ihtiyacı var" şeklinde yorumlar yapıldı.

Katı kuralları ile bilinen Afganistan'da kadınların katılımının yasak olduğu bir düğünde çekildiği belirtilen görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girerek viral oldu.

"GÖZLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Gözüm kanadı", "Bunların toplu psikolojik tedaviye ihtiyacı var", "Gözlerimden özür dilerim", "Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle", "Midem bulandı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Yusuf Kaymak:

????savaş bunlara az bile

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Mert Kalyoncu:

Köçeklik çok yaygın buralarda

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VEFA:

Gerçek Şeriatın uygulandığı örnek ülke Afganistan. İşte şeriat budur. Başlangıçta ruhunuzu okşar, sonra sizi canınızdan bezdirir!...

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MÜCAHİD:

islama alerjileri olanlara gün doğmuş. Burada da erkek kınası ayrı erkeler arsaında yapılır, dindar insanlar düğünlerinde haremlik selamlık eğlenir oldukça da yaygın. Netice her sözde olumsuzluğu islama müslümanlara bağlama kafası değişmiyor içi boş bir konu olsa da.

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