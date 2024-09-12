Kadınların katılması yasak! Afganistan'daki bir düğünde çekilen görüntülere bakın
Afganistan'da kadınların katılımının yasaklandığı bir düğünde çekilen görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Gözüm kanadı", "Bunların toplu psikolojik tedaviye ihtiyacı var" şeklinde yorumlar yapıldı.
Katı kuralları ile bilinen Afganistan'da kadınların katılımının yasak olduğu bir düğünde çekildiği belirtilen görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girerek viral oldu.
"GÖZLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"
Büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Gözüm kanadı", "Bunların toplu psikolojik tedaviye ihtiyacı var", "Gözlerimden özür dilerim", "Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle", "Midem bulandı" şeklinde yorumlar yapıldı.