Gözaltına alınan şüphelinin anüsüne sakladığı prezervatiften servet çıktı

Endonezya'nın Bali şehrinde havaalanında şüphe üzerine gözaltına alınan Hintli yolcunun kaçakçı olduğu anlaşıldı. Röntgeni çekilen kaçakçının anüsünde taşıdığı prezervatifin içine 932 adet elmasın bulunduğu yedi plastik poşet yerleştirdiği ortaya çıktı. Elmasların toplam ağırlığının 8 gramdan fazla olduğu belirtildi.

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tayland'ın Bangkok şehrinden Bali Adası'ndaki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı'na gelen Hintli bir yolcu, gümrük memurlarının şüphesi üzerine durduruldu.

ANÜSÜNDEKİ PREZERVATİFTEN YÜZLERCE ELMAS ÇIKTI

Röntgen çekilmeye götürülen yolcunun kaçakçı olduğu kısa sürede anlaşıldı. Röntgen görüntülerinde kaçakçının, nüsünde taşıdığı bir prezervatifin içine 932 adet elması içeren yedi plastik poşetin yerleştirildiği tespit edildi. Elmasların toplam ağırlığının 8 gramdan fazla olduğu belirtildi.

ELMASLARI SATACAKTI

Her şeyi itiraf eden kaçakçının, Bangkok'taki patronunun kendisine elmasları "Bali'ye kaçırmasını ve daha sonra satacak olan bilinmeyen bir kişiye vermesini emrettiğini" söylediği öğrenildi. Badung Savcılığı sözcüsü İmran Yusuf, kaçakçının şu anda "gözaltında tutulduğunu ve yargılanmayı beklediğini" ifade etti.