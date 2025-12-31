Haberler

John F. Kennedy'nin Torunu Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti

John F. Kennedy'nin Torunu Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg, 35 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, Schlossberg'in vefatına dair duyuruda bulundu.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg yaşamını yitirdi.

John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanal medyadan yapılan paylaşımda, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" ifadesi kullanıldı.

Schlossberg, kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi