Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 ölü, 10 yaralı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin Bekkersdal kasabasında bir eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 şüpheli olduğu düşünülüyor ve polis geniş çaplı bir operasyon başlattı.
GÜNEY Afrika'nın Johannesburg kentinin güneybatısındaki bir kasabada düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Güney Afrika Polisi, ülkenin Johannesburg kentinin güneybatısındaki Bekkersdal kasabasında, gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, kimliği belirsiz 12 kişi olduğu düşünülen şüphelilerin, bir eğlence mekanındaki müşterilere ateş açtığı ve olay yerinden kaçarkende rastgele ateş etmeye devam ettiği ifade edildi.
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarına bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu.