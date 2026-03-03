Güney Afrika'da inşaat halindeki bina çöktü: 8 ölü / Video eklendi

GÜNEY Afrika'nın Johannesburg kentinde inşaat halindeki iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 işçi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin güneyindeki Ormonde bölgesinde yer alan Amethyst Business Park'ta inşaat halindeki iki katlı bir bina çöktü. İkinci katın zeminine beton dökülmesinin ardından meydana gelen çökmede, ıslak beton ve çeliğin altında kalan 8 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgede enkaz altında kalan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçinin de yaralı olarak hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, olaya ilişkin yaptığı açıklamada acil soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Ramaphosa, yürütülecek soruşturmanın ailelerin sorularına yanıt vereceğini ve benzer olayların tekrarlanmasını önleyeceğini ifade etti.

Yapılan ilk incelemelerde, çöken binanın onaylanmış bir inşaat planının olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı