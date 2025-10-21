Haberler

Joe Biden, Kanser Tedavisini Tamamladı
Eski ABD Başkanı Joe Biden, metastatik prostat kanseri teşhisi sonrasında gördüğü radyasyon tedavisini tamamladı. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, tedavi sürecinin birkaç hafta sürdüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında metastatik prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından gördüğü radyasyon tedavisini tamamladı. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, tedavi sürecinin birkaç hafta sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
