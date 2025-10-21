Joe Biden, Kanser Tedavisini Tamamladı
Eski ABD Başkanı Joe Biden, metastatik prostat kanseri teşhisi sonrasında gördüğü radyasyon tedavisini tamamladı. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, tedavi sürecinin birkaç hafta sürdüğü belirtildi.
ESKİ ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser tedavisini tamamladığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya