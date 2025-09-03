Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya karşısında kazanılan zaferin kutlandığı 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla görkemli bir askeri geçit törenine ev sahipliği yaptı.

TÖRENDE 20'Yİ AŞKIN LİDER HAZIR BULUNDU

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın lider hazır bulundu. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

66 YIL SONRA BİR İLK

Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin düzenlenen törende 66 yıl sonra ilk kez bir araya gelmesi, Batı dünyasına karşı birlik mesajı olarak yorumlanırken Jinping ile Putin arasında yaşanan bir diyalog ise adeta askeri geçit törenine damga vurdu.

İki lider arasındaki diyalog şu şekilde;

Jinping: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşıyordu. Şimdi 70 yaşına geldiğinde hâlâ çocuk kalıyorsun.

Putin: Biyoteknolojiyle organlar sonsuza kadar değiştirilebilir. Ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir.

Jinping: Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörenler var.