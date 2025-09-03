Haberler

Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir

Güncelleme:
Çin'in görkemli askeri geçit töreninde 66 yıl sonra bir ilk yaşandı. Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderleri ilk kez bir araya gelirken Xi Jinping ile Vladimir Putin arasındaki diyalog törene damga vurdu. Jinping'in "İnsan 70 yaşına geldiğinde hala çocuk kalıyor" sözlerine Putin "Biyoteknolojiyle organlar sonsuza kadar değiştirilebilir. Ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir" yanıtını verdi.

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya karşısında kazanılan zaferin kutlandığı 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla görkemli bir askeri geçit törenine ev sahipliği yaptı.

TÖRENDE 20'Yİ AŞKIN LİDER HAZIR BULUNDU

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın lider hazır bulundu. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

66 YIL SONRA BİR İLK

Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin düzenlenen törende 66 yıl sonra ilk kez bir araya gelmesi, Batı dünyasına karşı birlik mesajı olarak yorumlanırken Jinping ile Putin arasında yaşanan bir diyalog ise adeta askeri geçit törenine damga vurdu.

İki lider arasındaki diyalog şu şekilde;

Jinping: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşıyordu. Şimdi 70 yaşına geldiğinde hâlâ çocuk kalıyorsun.

Putin: Biyoteknolojiyle organlar sonsuza kadar değiştirilebilir. Ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir.

Jinping: Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörenler var.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Her nefis ölümü tadacaktır çok beklersiniz ölümsüzlüğü

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Bizdeki rakıcılar malesef karacigerden 60 yaşında gidiyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title