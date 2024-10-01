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Jeremy Corbyn, İsrail'in Lübnan'a Saldırısını 'İşgal' Olarak Nitelendirdi

Jeremy Corbyn, İsrail'in Lübnan'a Saldırısını 'İşgal' Olarak Nitelendirdi
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İngiltere'nin eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İsrail'in Lübnan'a yönelik asker gönderme kararını eleştirerek bunun bir işgal olduğunu ve hükümetin ikiyüzlülüğünü vurguladı.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının 'işgal' olduğunu söyledi.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, yaptığı açıklamada, İsrail'in, egemen bir ülke olan Lübnan'a asker gönderme kararının 'sınırlı kara operasyonu' olmadığını belirtti.

Corbyn açıklamasında, "Bu bir işgaldir. Hükümetimizin ikiyüzlülüğü tüm çıplaklığıyla ortadadır. Uluslararası hukuku savunma ve İsrail'e karşı durma konusundaki başarısızlığı ahlaki utançtır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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