Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Türk Bayrağı Detayı

PRENSESİN TIRNAĞINDA TÜRK BAYRAĞI

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, sergide özellikle Göbeklitepe buluntuları ile dijital sunumlara yoğun ilgi gösterdi. Millet Kütüphanesi'ndeki sergide eserleri inceleyen prenses, Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişine ışık tutan Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer arkeolojik buluntularla ilgili bilgiler aldı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın ziyareti sırasında tırnağına işlenmiş Türk bayrağı da dikkat çekti. Prensesin sağ el orta parmak tırnağındaki Türk bayrağı işlemesi, salondaki davetlilerin de ilgisini çekti.