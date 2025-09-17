Haberler

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Türk Bayrağı Detayı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Türk Bayrağı Detayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'daki sergide Göbeklitepe buluntularıyla ilgilenirken, tırnağında işlenmiş Türk bayrağı dikkat çekti.

PRENSESİN TIRNAĞINDA TÜRK BAYRAĞI

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, sergide özellikle Göbeklitepe buluntuları ile dijital sunumlara yoğun ilgi gösterdi. Millet Kütüphanesi'ndeki sergide eserleri inceleyen prenses, Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişine ışık tutan Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer arkeolojik buluntularla ilgili bilgiler aldı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın ziyareti sırasında tırnağına işlenmiş Türk bayrağı da dikkat çekti. Prensesin sağ el orta parmak tırnağındaki Türk bayrağı işlemesi, salondaki davetlilerin de ilgisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul trafiğinde yeni uygulama! Tüm araçların radyolarında bu anons duyulacak

Trafikte yeni dönem! Tüm radyolarda müzik duracak, bu anons duyulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşetin nedeni korkunç! 'Evi cinler sardı' deyip 5 yaşındaki oğlunu katletmiş

Nedeni korkunç! Anne 5 yaşındaki oğlunun boğazını bu yüzden kesmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.