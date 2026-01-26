Haberler

Japonya, iki dev pandayı Çin'e geri yolluyor

Japonya, iki dev pandayı Çin'e geri yolluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde binlerce kişi, yaklaşık iki yıl boyunca Japonya'da kalan pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei'ye veda etti. Pandalar, Çin'in 'panda diplomasisi' çerçevesinde geri gönderiliyor. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

JAPONYA'da binlerce kişi, ülkenin son iki pandası Xiao Xiao ve Lei Lei'ye veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde binlerce kişi Çin'e gönderilecek son iki dev pandayla vedalaştı. İkiz pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, yarın Çin'e geri gönderilecek. 2021 yılında Tokyo'da dünyaya gelen Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin'in 'panda diplomasisi' kapsamında Pekin'in mülkiyetinde bulunuyor. Kurallar gereği yavrular belirli bir sürenin ardından Çin'e iade ediliyor. Çin'in bir ülkeye panda ödünç verme anlaşması genelde 10 yıl sürüyor ancak bu süre yaygın olarak uzatılıyor.

Ueno Hayvanat Bahçesi yönetimi, panda alanını şimdilik koruyacaklarını ve Çin'le bilimsel iş birliğinin sürmesini ümit ettiklerini açıkladı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Tokyo'nun askeri olarak müdahil olacağını söylemesinin ardından ikili ilişkilerde gerginlik yaşandı. Pandaların Çin'e dönüşüyle, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin normalleşttiği yıl olan 1972'den bu yana Japonya ilk kez pandasız kalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı