Japonya'nın Şinmoe Yanardağı'nda Patlama Gerçekleşti
Japonya'nın Kagoşima eyaletinde bulunan Şinmoe Yanardağı'nda, yerel saatle 04.53'te patlama meydana geldi. Patlama sonrası 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaşan duman bulutları oluştu ve 3'üncü seviye alarm verildi.
JAPONYA'nın Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Şinmoe Yanardağı'nda yerel saatle 04.53'te patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın ardından 5 bin 500 metre yükseğe ulaşan duman bulutu oluştuğu kaydedilen açıklamada, 3'üncü seviye alarm verildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya