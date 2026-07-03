Japonya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmedi.
JAPONYA'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı