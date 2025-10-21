Haberler

Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı: Sanae Takaichi

Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı: Sanae Takaichi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi, meclisteki oylamada çoğunluğu elde ederek ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi. Takaichi, alt mecliste 237 oy alarak bu unvanı kazandı.

JAPONYA'da Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi, mecliste yapılan oylamada çoğunluğu elde ederek ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, parlamentoda yapılan oylamada çoğunluğu sağlayarak ülkenin ilk kadın başbakanı ünvanını kazandı. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle Takaichi'nin Japonya'nın 104'üncü başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

CHP'li Başarır'a gece yarısı şok! Soruşturma başlatıldı
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Küplerden yaptığı Atatürk tablosu muazzam

Küplerden yaptığı Atatürk tablosu muazzam
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba

Instagram'da yaptığı paylaşım bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.