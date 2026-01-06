Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin batısında 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu, can veya mal kaybı bildirilmedi, tsunami uyarısı yapılmadı.
JAPONYA'nın batısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin batısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğu bildirildi. Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya