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Japonya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi

Japonya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi
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JAPONYA'da meydana gelen depremde yaşamını yitenlerin sayısının 28’e yükseldiği bildirildi.

JAPONYA'da meydana gelen depremde yaşamını yitenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

Japonya Kumamoto eyaleti hükümeti, Kyushu Adası'nda meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 kişinin de yaralandığını açıkladı. Eyalet yetkilileri, yaklaşık 34 bin 900 haneye elektrik, 15 bin haneye ise su verilemediğini duyurdu. Japonya Mekansal Bilgi Kurumu, deprem nedeniyle bazı yüzeylerde 87 santimetreye varan kaymalar tespit edildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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