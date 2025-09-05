Haberler

Japonya'da Wipha Tayfunu Uyarısı: Sel ve Heyelan Riski

Japonya Meteoroloji Ajansı, Wipha tayfununun Wakayama eyaletine doğru ilerlediğini ve bölgede yoğun yağış nedeniyle 4. seviye heyelan ve sel riski oluşturduğunu duyurdu. Sakinler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

JAPONYA'da etkili olan 'Wipha' tayfununun Wakayama eyaletine ilerlediği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japonya'nın batı bölgeleri için 'Wipha tayfunu' uyarısı yayınladı. Açıklamada, yoğun yağışların 4'üncü seviye heyelan ve sel riski oluşturduğu belirtildi. Yetkililer, tayfunun 5 Eylül Cuma günü saat 09.00 sıralarında Pasifik kıyısı boyunca ilerleyerek, Wakayama vilayetinin kuzey kısmına ulaştığını kaydetti. Bölge sakinlerine aşırı yağış ve sel riski nedeniyle dikkatli olmaları çağrısı yapan meteoroloji uzmanları tayfunun, ilerleyen saatlerde Kansai, Tokai, Kanto-Koshin ve Tohoku bölgelerine ulaşacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
