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Japonya'da şiddetli yağış tren seferlerini aksattı

Japonya'da şiddetli yağış tren seferlerini aksattı
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JAPONYA’nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

Japonya demir yolu işletmecileri tarafından yapılan açıklamada, başkent Tokyo'da etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandığı belirtilen açıklamada, iptal edilen tren seferlerinin 140 binden fazla kişiyi etkilediği aktarıldı. Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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