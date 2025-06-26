Japonya'da Sıcak Çarpmasından 18 Kişi Hayatını Kaybetti
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran tarihleri arasında sıcak çarpması nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8.603 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. En fazla vaka Tokyo'da görüldü.
JAPONYA Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sıcak çarpması nedeniyle 8 bin 603 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo'da kayda geçtiği belirtildi. Açıklamada vakaların yüzde 61,8'inin 65 yaş ve üzeri olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya