Japonya'da meydana gelen depremde 13 kişi hayatını kaybetti

JAPONYA'nın Kyushu Adası'nda meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde dün yerel saatle 16.27'de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgede 9 bin 872 kişinin tahliye edildiğini belirterek, adadaki tüm tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Depremin ardından büyüklükleri 1 ile 4 arasında değişen 60'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı sonrası verilen tsunami uyarısı ise iki saat içinde kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı