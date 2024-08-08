Japonya'da meydana gelen deprem sonrası nükleer santrallerde anormallik tespit edilmedi

Japonya'nın Kyushu adasındaki Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediği belirtildi.

Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Şu anda, güç kaynağı üzerinde herhangi bir etki teyit edilmemiştir. Hem Sendai Nükleer Santrali Ünite 2 hem de Genkai Nükleer Santrali Ünite 3 ve 4 normal çalışmaya devam etmektedir ve herhangi bir anormallik teyit edilmemiştir Sendai Nükleer Santrali Ünite 1 düzenli bir denetimden geçmektedir" denildi.