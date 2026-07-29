Japonya’da meydana gelen 7,1 büyüklüğünde depremde can kaybı 13 oldu

(ANKARA) - Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu Adası'nda meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya hükümet yetkililerine göre, adayı vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem sonucunda 13 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ağır 29 kişi yaralandı.

Yerel saatle dün 16.27'de meydana gelen deprem, Kumamoto başta olmak üzere Kyuşu'nun birçok kesiminde ağır hasara yol açtı. Yetkililer, devam eden artçı sarsıntılar ve hasarlı yapıların çökme riski nedeniyle bölge halkına dikkatli olma çağrısında bulundu.

GAZ SIZINTISI SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE PATLAMA

Kumamoto kentinin yaklaşık 8 kilometre güneyindeki Kaşima kasabasında bulunan AEON Mall Kumamoto, depremden yaklaşık 90 dakika sonra meydana gelen patlamanın ardından kısmen çöktü. Kyuşu'nun en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan yapının içinde bazı kişilerin mahsur kaldığı bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre patlamaya, deprem sırasında hasar gören tesisattan sızan gaz neden oldu. Kurtarma ekipleri, ana gaz vanasının kapatılmasının ardından binaya girebildi.

Deprem, bölgedeki elektrik ve su altyapısında da kesintilere yol açtı. Bazı yollar çöktü veya kullanılamaz hâle geldi, demir yolu seferleri ve bölgedeki hava ulaşımı da aksadı.

Başbakan Sanae Takaichi, kurtarma çalışmalarında zamanın kritik olduğunu belirterek sahadaki bütün kaynakların seferber edildiğini söyledi. Yaklaşık 4 bin 600 Öz Savunma Kuvvetleri personelinin afet bölgesine gönderildiği açıklandı.

Kyuşu, Japonya'nın dört ana adasının en güneyinde yer alıyor. Depremin merkez üssünün bulunduğu Kumamoto vilayeti ise adanın orta-batı kesiminde bulunuyor. Aktif fay hatlarının geçtiği bölge, 2016 yılında da büyük yıkıma yol açan güçlü depremlerle sarsılmıştı.

Kaynak: ANKA