Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu

JAPONYA'daki Aso Yanardağı'nda volkanik kraterde bulunan enkazın, önceki gün kaybolan turistik helikoptere ait olduğu bildirildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), ülkenin güneybatısındaki Kumamoto eyaletindeki Aso Yanardağı bölgesinde yürütülen arama çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yanardağın Nakadake krateri içinde helikopter gövdesine benzeyen ağır hasarlı bir nesneye rastlandığı ve yapılan incelemeler sonucu bu enkazın, önceki gün kaybolan turistik helikoptere ait olduğunun doğrulandığı belirtildi.

Helikopterde bir pilot ile iki Tayvanlı turistin bulunduğu kaydedilirken, yoğun volkanik gaz ve zorlu arazi şartları nedeniyle pilot ve yolculara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi.

Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde turistik uçuş yapan helikopterin, önceki gün uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği, ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği aktarıldı.