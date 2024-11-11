Japonya'da İşiba Yeniden Başbakan Seçildi

JAPONYA Parlamentosu'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ikinci tura kalan seçim sonucunda Liberal Demokrat Parti lideri İşiba, yeniden başbakan seçildi.

Japonya'da ekim ayında yapılan genel seçimlerin ardından dün açılan yeni meclis, özel oturumda toplanarak ülkenin yeni başbakanını seçti. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ilk turunda adayların hiçbiri çoğunluğu sağlayamayınca seçim, ikinci tura kaldı.

1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve bugünkü seçimden önce tüm bakanlarla istifa eden Liberal Demokrat Parti lideri Şigeru İşiba, seçimin ikinci turunda geçerli 381 oyun 221'ini aldı. Bu sonuçla İşiba, yaklaşık 1,5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazandı.