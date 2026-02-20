Haberler

Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Güncelleme:
Japonya'da dolaşan bir Türk içerik üreticisi, sokakta rastladığı "Domuz Kafe" konsepti karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Japonların kapısında kuyruğa girdiği kafeyi gören Türk vatandaşı, müşterilerin domuzlarla vakit geçirdiği o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, kafe içerisindeki müşterilerin pembe örtüler üstünde kucaklarına oturttukları domuzları sevdiği ve onlarla 'kucaklaşma' seansları yaptığı görülüyor.

  • Japonya'da 'Domuz Kafe' adlı bir işletme müşterilerin domuzlarla vakit geçirip kahve içmesine olanak sağlıyor.
  • Kafede müşteriler domuzları sevip okşuyor ve onlarla 'kucaklaşma' seansları yapıyor.
  • Sosyal medyada bu tür kafelerin hayvanları ticari obje haline getirdiği yönünde etik tartışmalar yaşanıyor.

Uzak Doğu'nun kendine has kültürüyle tanınan ülkesi Japonya, son yıllarda popülerleşen "hayvan kafeleri" konseptine bir yenisini daha ekledi. Tokyo sokaklarında yürürken "mipig cafe" adlı işletmeyi gören bir Türk vatandaşı, içerideki manzarayı görünce şaşkına döndü.

KEDİ VE KÖPEKLER GERİDE KALDI, ŞİMDİ SIRA DOMUZLARDA

Japonya'da kedi, köpek ve baykuş kafelerine alışık olan turistler için bile oldukça sıra dışı olan bu kafede, müşteriler kucaklarına aldıkları domuzları sevip okşuyor, bir yandan da kahvelerini yudumluyor.

Türk içerik üreticisinin kamerasına yansıyan görüntülerde, kafe içerisindeki müşterilerin pembe örtüler altında kendilerine eşlik eden domuzları sevdiği ve onlarla "kucaklaşma" (cuddle) seansları yaptığı görülüyor.

"DOMUZLARLA KUŞUN YAPIYORLAR"

Gördüğü manzara karşısında hayretini dile getiren Türk vatandaşı, videoda "Bakın domuzlarla kuşun yapıyorlar... Seviyorlar" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Kafenin dış cephesindeki "micro pig house" (mikro domuz evi) yazısı ve içerideki düzenli, hijyenik yapı ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA ETİK TARTIŞMASI

Görüntülerin yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar bu tür kafelerin çocukların hayvanları tanıması açısından faydalı olabileceğini savunurken, bir kesim ise hayvanların bu şekilde ticari birer "obje" haline getirilmesinin etik olmadığını vurguladı.

Japonya'da oldukça fazla rağbet gören bu kafeler, kentsel yaşamda evde hayvan besleyemeyen yerel halk için popüler bir rehabilitasyon yöntemi olarak görülüyor.

500

