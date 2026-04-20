Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Miyako kenti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki bazı eyaletler için tsunami uyarısı yayınlandı. Depremin derinliği 35 kilometre olarak kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Japonya'nın Miyako kentinin 100 kilometre doğu-kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 16.53'te (TSİ 10.53) meydana gelen depremin derinliğinin ise 35 kilometre olduğu bildirildi.
TSUNAMİ UYARISI YAYIMLANDI
Japonya Meteoroloji Ajansı, Iwate eyaleti ve Hokkaido'nun bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı. Ajans ayrıca Aomori, Miyagi ve Fukuşima eyaletleri ile Hokkaido'nun diğer bölgeleri için de tsunamiye karşı uyarıda bulundu.