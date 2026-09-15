Haberler

Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 100 bini geçti

Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 100 bini geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

JAPONYA'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihte ilk kez 100 bini geçti.

JAPONYA'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihte ilk kez 100 bini geçti.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede 100 yaş ve üzerindeki nüfusun, geçen yıla kıyasla 7 bin 914 kişi artarak 107 bin 677'ye yükseldiğini ve ülke tarihinde ilk kez 100 bin barajını aştığını açıkladı. 100 yaşını dolduranların yaklaşık yüzde 88'inin kadın olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede 1963 yılında yalnızca 153 olan 100 yaş üzeri kişi sayısının, aralıksız şekilde artış eğilimini sürdürdüğü kaydedildi.

'EN YAŞLI KADIN 114, EN YAŞLI ERKEK 112 YAŞINDA'

Açıklanan verilere göre, ülkenin en yaşlı insanı Kyoto kentinde ikamet eden 114 yaşındaki Fuyo Kişimoto oldu. Japonya'nın en yaşlı erkeği ünvanını ise Kumamoto kentinde yaşayan 112 yaşındaki Hikaru Kato taşıyor.

Japonya, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ortalama ömrün kadınlarda 87,33 yılla dünyada ilk sırada, erkeklerde ise 81,35 yılla yedinci basamakta bulunduğu bildirildi. Uzmanlar, uzun yaşam süresinde dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düşük obezite oranları ve kapsamlı genel sağlık sigortası sisteminin belirleyici rol oynadığını belirtiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?