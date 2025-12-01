Japonya Başbakanı Takaichi ve NATO Genel Sekreteri Rutte Telefonda Görüştü
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin önemine dikkat çekti ve stratejik iş birliklerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sanae Takaichi'nin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştüğü belirtildi. Sanae görüşmede, Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını vurgulayarak, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile olan iş birliklerinin stratejik önemde olduğunu kaydetti.
Tarafların, Ukrayna ve Hint-Pasifik konularını ele aldığı görüşmede, bölgesel güvenlik sorunlarına karşı iş birliğinin sürdürülmesinde mutabık kalındığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya