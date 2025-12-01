Japonya Başbakanı Takaichi ve NATO Genel Sekreteri Rutte Telefonda Görüştü

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sanae Takaichi'nin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştüğü belirtildi. Sanae görüşmede, Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını vurgulayarak, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile olan iş birliklerinin stratejik önemde olduğunu kaydetti.

Tarafların, Ukrayna ve Hint-Pasifik konularını ele aldığı görüşmede, bölgesel güvenlik sorunlarına karşı iş birliğinin sürdürülmesinde mutabık kalındığı aktarıldı.