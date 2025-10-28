Japonya Başbakanı Takaichi, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösteriyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin bugün Tokyo'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini bildirdi. Leavitt, görüşmede ekonomik ve güvenlik konularının ele alındığını kaydederek, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi. Japon basını, Takaichi'nin niyetini doğrularken, konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.