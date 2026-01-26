Japonya Başbakanı Takaichi, erken seçimlerde çoğunluğu kaybetmesi durumunda istifa edecek

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, 8 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde iktidar blokunun meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Sanae Takaichi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesi, parti liderlerinin katıldığı tartışma programında konuştu. Takaichi, LDP ve koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi'nin (JIP) Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda, bunu 'yenilgi' olarak kabul edeceğini ve başbakanlık görevine devam edemeyeceğini belirtti.

Erken seçim kararı almasının gerekçesini açıklayan Takaichi, "LDP ve JIP arasında yeni bir koalisyon kurarak büyük bir siyasi değişim gerçekleştirdik ve bu kararla halkın karşısına çıkmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Japonya Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedilmesinin ardından seçim tarihi 8 Şubat olarak belirlenmişti.