Üye Girişi
Haberler

Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar

Güncelleme:
Abone Ol

Japonya'da gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde depreme bir kişi, canlı yayın yaptığı sırada yakalandı. Depremi saniyeler önce telefonuna gelen uyarıyla öğrenen ve bunu izleyicilerine gösteren yayıncı, sarsıntının büyüklüğünün farkına vardıktan sonra bulunduğu yeri terk etti.

Japonya'da bir yayıncı depreme canlı yayın sırasında yakalandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de enkaz altında kaldığının duyurulduğu deprem sonrası tsunami uyarısı da yapıldı.

Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar

DEPREMİ SANİYELER ÖNCE TELEFONUNA GELEN UYARIYLA ÖĞRENDİ

Depreme bir yayıncı, yayın anında yakalandı. O anlarda sakinliğini koruyan yayıncı, telefonuna deprem uyarı sistemiyle gelen bildirimi izleyicilerine gösterdi.

Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar

Bir süre sonra depremin şiddetinin büyüklüğün farkına varan yayıncı, "Gitmem gerek" diyerek bulunduğu yeri terk etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Japonya Deprem Doğal Afetler Yaşam Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title