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James David Vance, Oyunu Kullandı: 'Kazanmayı Umuyoruz'

James David Vance, Oyunu Kullandı: 'Kazanmayı Umuyoruz'
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Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde oyunu kullandı. Vance, yarış hakkında olumlu hissettiğini belirterek, kazananın tüm Amerikalılar için hayal kırıklığına neden olabileceğini ifade etti.

CUMHURİYETÇİ Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Ohio eyaletinde oyunu kullandı.

Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, yerel saatle 09.00'da Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde oyunu kullandı. Vance daha sonra seçim merkezi dışında bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Vance açıklamasında, "Sonuçları öğrenene kadar asla bilemezsiniz ama bu yarış hakkında iyi hissediyorum. Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer. Kazanmayı umuyoruz, ancak açıkçası kim kazanırsa kazansın ülkenin yarısı hayal kırıklığına uğrayacak. Temelde Başkan Trump ve benim yapmaya çalıştığımız şey, Amerikalı dostlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülke inşa etmektir; bu, kime oy verdiklerinden bağımsız olarak tüm Amerikalı dostlarımız için geçerlidir. Kazanacağımızı düşünüyorum ama nihayetinde bu kararı seçmenler verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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