Jacques Chirac'ın Heykeli Yine Tahrip Edildi

Fransa'nın Nice kentinde eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın heykelinin parmakları üçüncü kez kimliği belirsiz kişilerce koparıldı. Belediye olaya suç duyurusunda bulunurken, polis sorumluları bulmak için çalışma başlattı.

Fransa'nın Nice kentinde eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın heykelinin parmakları üçüncü kez kimliği belirsiz kişilerce koparıldı.

Le Figaro'nun haberine göre, Chirac'ın Nice kentindeki eski yerleşim yerindeki bir avluya dikilen heykeli son 3 yılda beşinci kez tahrip edildi.

Söz konusu son saldırıda da Chirac'ın sağ elinin orta ve serçe parmakları koparıldı.

Belediye olaya ilişkin suç duyurusunda bulunurken, polis sorumluları bulmak için çalışma başlattı.

Olayın şaka ya da "siyasi saikle" yapıldığı düşünülüyor.

Eski Fransız Cumhurbaşkanı'nın Nice kentinde 2020'de dikilen heykelinin açılışı yapıldıktan 5 gün sonra sol elinin iki parmağı koparılmıştı.

2021'de heykelin üzerine kırmızı boyayla anarşizm içerikli siyasi mesajlar yazılmış, Kasım 2022'de de saldırıya uğrayan heykelin yine 2 parmağı koparılmıştı.

Chirac'ın heykeli olaydan bir ay sonra yine hedef alınmış, kimliği belirsiz kişiler heykelin üzerine bu sefer de mavi boyalarla monarşiyi destekleyen ifadeler yazmıştı.