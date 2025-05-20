İznik Konsili'nin 1700. Yıl Dönümü Kutlandı

İznik Konsili'nin 1700. Yıl Dönümü Kutlandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, 325 yılında toplanan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla farklı ülkelerden Hristiyan din adamları bir araya geldi. Törende ilahiler okundu ve yeni seçilen Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceği açıklandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde farklı ülkelerden farklı mezheplere ait Hristiyan din adamları 325 yılında toplanan İznik Konsili'nin 1700'ncü yıl dönümünde bir araya geldi. Düzenlenen törende ilahi ve dualar okuyan grup adına konuşan Hollanda Saryani Kadim Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın, 1700 yıl önce İznik'te toplanan Hristiyan aleminin Konsili'ni anmak için geldiklerini belirtirken, yeni seçilen Papa 14. Leo'nun da İznik'i ziyaret edeceğini söyledi.

Hristiyan dünyası için önemli bir yer edinen, 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenen İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü kapsamında çeşitli ülkelerden Katolik, Ortodoks, Süryani ve Protestan gibi farklı mezheplerden bir araya gelen Hristiyanlar ve din adamları İznik'i gezdi. İlçeye gelen grup önce, Konsil'in toplandığı Osmanlı döneminde cami olan İznik Ayasofya'yı ziyaret etti. Daha sonra ilçede bulunan bir otelde bir araya gelen topluluk, ilahiler okudu, dualar etti. Grup adına konuşan Mor Polikarpos Evgin Aydın, Süryani, Ortodoks Hollanda Metropoliti, 1700 yıl önce İznik'te toplanan Hristiyan aleminin Konsili'ni anmak için geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada dünyanın çeşitli yörelerinden Avrupa'dan, Afrika'dan, Ortadoğu'dan, Amerika'dan gelen Hristiyanlar var. Aralarında Katolik, Ortodoks mezheplerinden oluşan papazlar rahipler de bulunuyor. 325 yılında bu kentte imparator Konstantin tarafından dünya aleminin ilk İznik konsili' toplandı. 1700 yıl sonra tekrar biz bunu anmak için bir araya geldik ve bu ayini yaptık. Burada çok mutlu anlar yaşadık çünkü 325 yılında toplanan ilk İznik Konsil'i sadece Hristiyan alemi için değil bütün dünya için dönüm noktasıydı."

'YENİ SEÇİLEN PAPA İZNİK'İ ZİYARET EDECEK'

Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun da gelecek aylarda İznik'i ziyaret edeceğini söyleyen Hollanda Saryani Kadim Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın, "Papa Francesco buraya gelecekti vefat etti. ve program değişti. Sanırım gelecek aylarda yeni seçilen Papa 14. Leo, İznik'i ziyaret edecek. Bu ziyaret bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü 1700 yıl önce Konsil çok önemliydi. Tekrar bir araya gelmek çok önemli. Sadece Hristiyan alemi için değil bütün evren ve dünya alemi için İznik Ekümenik Konsil de Hristiyan birliğini anmak için toplandı ve genelge yayınlandı. İznik, Türkiye toprakları arasında bulunmaktadır. Türkiye'nin bu tarihi bu kültürü koruması çok önemli. Bu bizi sevindiriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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