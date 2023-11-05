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İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi

İzmir, Denizli ve Uşak'ta bulunan camilerde, İsrail'in saldırılarının son bulması ve Filistinliler için dua edildi.