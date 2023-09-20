İzmir'de 150 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 4 lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 150 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 4 lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 150 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Dikili açıklarında, önceki gün saat 21.55 sıralarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 38 kaçak göçmeni yakaladı. 6 saat 15 dakika sonra bu defa Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot daha tespit edildi. Durdurulan 2'nci botta 39 kaçak göçmen yakalandı. Aynı bölgede Sahil Güvenlik botu tarafından saat 03.10 sıralarında fark edilen bir başka lastik botta da 50 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Aynı gün Menderes ilçesinde de 01.05 sıralarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 150 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.